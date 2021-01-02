 

Цена биткоина обновила исторический максимум

02.01.2021, 23:14, Новости дня
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Биткоин в ходе торгов в субботу, 2 января, дорожает более чем на 8%. Стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,50% – до 30 тыс. 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 2,85%, до 30 тыс. 145 долларов, обновив исторический максимум, передает РИА «Новости».

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 тыс. 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов.

Директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин считает, что преодоление границы биржевого курса в 30 тыс. долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции. «Этой ситуации, в частности, вполне может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Поэтому криптоигрокам сегодня целесообразно внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрыть нужные позиции», – добавил он.



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