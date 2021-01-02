Байден захотел наладить сотрудничество с Варфоломеем

02.01.2021, 23:14, Новости дня

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Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за поздравления с победой на американских выборах и выразил надежду на сотрудничество.

В ответном письме Байден благодарит Варфоломея «за добрые слова и добрые пожелания» и сожалеет, что у них еще не было возможности связаться по телефону. «Для меня большая честь быть избранным следующим президентом Соединенных Штатов, и я понимаю, сколько работы предстоит нам впереди. Избранный вице-президент (Камала) Харрис и я возьмемся за выполнение задач в период серьезных глобальных вызовов – от коронавируса до изменения климата – которые выходят за рамки границ и требуют международного сотрудничества. Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время», – приводит текст письма Байдена РИА «Новости».

По словам американского политика, он ждет диалога с Варфоломеем. «В рукописной приписке избранный президент Соединенных Штатов написал патриарху: «Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство», – говорится в сообщении на сайте Фанара.

Напомним, в июле 2020 года президент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме раскритиковал решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть и «объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему идеолог церковного раскола на Украине решил обратиться за защитой к президенту США.