1 января вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

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02.01.2021, 23:10, Новости дня
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1 января 2021 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада, а 6 августа закон о ратификации подписал президент Украины Владимир Зеленский.

24 ноября Зеленский сообщил, что ЗСТ с Израилем начнет работать с 1 января 2021 года.

Соглашение отменяет ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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