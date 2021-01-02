Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал ЧМ

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02.01.2021, 22:22, Новости дня
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Хоккеисты сборной РФ обыграли команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29), у проигравших отличился Флориан Элиаш (44). Первая шайба россиян была заброшена в меньшинстве. Игру пропустили форвард сборной РФ Егор Чинахов, который получил травму в третьем матче группового этапа с командой Австрии (7:1) и не сыграл во встрече со шведами (4:3 в овертайме), и получивший дисквалификацию Михаил Абрамов. Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров, передает ТАСС.

В других четвертьфинальных матчах позднее финны сыграют со шведами, канадцы – с чехами, а американцы – со словаками. Команды, вышедшие в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, США, Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Чехия, Словакия. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая – с третьей.

В полуфинале сборная РФ может сыграть с канадцами, если все четыре лучшие команды предварительного этапа одержат победы в четвертьфинальных встречах. При любом другом раскладе россияне могут встретиться с хозяевами турнира только в финале или матче за третье место. Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

Ранее сборная РФ по хоккею на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0).



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