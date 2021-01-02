В Великобритании рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки

02.01.2021, 22:18, Новости дня

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В Великобритании за сутки подтвердили рекордное число случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Guardian 2 января.

За сутки в стране зафиксировали 57 725 случаев COVID-19, 445 человек умерло. Газета отмечает, что в Великобритании число новых заражений более 50 тыс. фиксируется уже пятый день.

Перед этим рекордным был показатель в почти 56 тыс. новых случаев 31 декабря.

В целом в Великобритании коронавирус подтвердили у 2,6 млн человек, 74 682 заболевших умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист