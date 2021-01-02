Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V»

02.01.2021, 21:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС.

«Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины.

Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.