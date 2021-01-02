Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ

02.01.2021, 21:30, Новости дня

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Президент Владимир Путин назначил Михаила Петракова специальным представителем главы государства по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Указы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе.

Другим указом Петраков назначен на должность руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Опубликованные документы освобождают от соответствующих должностей занимавшего их ранее Игоря Братчикова, который был назначен послом РФ в Словакии.

Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе находится с 1982 года. Среди прочего работал заместителем директора и директором Первого департамента стран СНГ и послом РФ в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.