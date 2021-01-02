 

Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ

02.01.2021, 21:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин назначил Михаила Петракова специальным представителем главы государства по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Указы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе.

Другим указом Петраков назначен на должность руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Опубликованные документы освобождают от соответствующих должностей занимавшего их ранее Игоря Братчикова, который был назначен послом РФ в Словакии.

Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе находится с 1982 года. Среди прочего работал заместителем директора и директором Первого департамента стран СНГ и послом РФ в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / В РФ оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти

17.08 / Взрыв прогремел на пути российско-турецкого патруля в Сирии

29.09 / Минюст Украины изменил правила распорядка в СИЗО. Разрешили холодильники, мультиварки и тренажеры

29.07 / Американские ИТ-гиганты заподозрили в злоупотреблении положением на рынке

02.12 / Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

23.10 / Новый блок Ленинградской АЭС-2 выдал первую электроэнергию

26.06 / ЦИК: более 10 млн россиян проголосовали в первый день по поправкам к Конституции

10.08 / Культовый писатель Чарльз Буковски – крупным планом

05.09 / Ученые рассказали, о пользе зеленого чая

18.07 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска