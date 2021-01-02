В единственной стране Евросоюза, где еще не прививают от коронавируса, рассказали, когда начнут вакцинацию

02.01.2021, 21:26, Новости дня

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Нидерланды остаются единственным членом Европейского союза, где не начали вакцинацию от коронавируса. Об этом 2 января проинформировало dpa.

Правительство страны “уступило давлению общественности” и объявило, что вакцинация начнется на следующей неделе, отмечает агентство.

Первыми прививки получат около 30 тыс. медицинских работников.

Евросоюз одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer в декабре 2020 года, но в Нидерландах власти решили взять паузу, чтобы посмотреть, насколько гладко вакцинация будет проходить в других странах. Полномасштабную вакцинацию в стране намеревались начать 18 января.

По данным dpa, на одном из складов на востоке Нидерландов лежат неиспользованными 175 тыс. доз вакцины от коронавируса. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности медработников.

Вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 84,2 млн случаев инфекции (в Нидерландах – 825 тыс.), более 1,8 млн пациентов умерли (11 660 в Нидерландах), а 47,4 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 29 декабря 2020 года, в мире 60 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.