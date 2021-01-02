 

В РФ сообщили об освобождении попавших в плен в Ливии украинца и россиян

02.01.2021, 21:26, Новости дня
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Из плена в Ливии освободили одного гражданина Украины и трех граждан РФ. Об этом сообщил 2 января в Telegram член Общественной палаты России Александр Малькевич.

“Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена. …Среди них есть и гражданин Украины, остальные – граждане Российской Федерации. Причем россиянин родился на Украине, украинец – в Армении, еще один – грек из Казахстана и только один – коренной ростовчанин”, – написал он.

Подробностей попадания в плен Малькевич не привел, ограничившись информацией, что “они попали в беду” и что схвачены они были “несколько недель назад”.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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