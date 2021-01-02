С аукциона уйдет спорткар Chevrolet Corvette C3

02.01.2021, 21:14, Новости дня

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Сегодня стало известно, что с аукциона Mecum будет продан уникальный экземпляр спорткара Chevrolet Corvette C3 1968 года выпуска.

Вместе с тем автомобиль прошел этап серьезной модернизации, благодаря которой улучшился внешний вид, а также доработана система управления. Заявлено, что текущий владелец намерен получить с продажи Chevrolet Corvette C3 около 17 миллионов рулей. Под капотом спорткара используется 7-литровый бензиновый агрегат на 505 л.с.

Кроме того, модель получила задний привод и шестиступенчатую трансмиссию. Автомобиль имеет кузов в цвете Mosaic Black, отличающий транспортное средство. Остальные характеристики спорткара пока неизвестны и будут известны ближе к началу продаж.