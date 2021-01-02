 

Из плена в Ливии освобождены четверо россиян

02.01.2021, 20:39, Новости дня
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Группа россиян освобождена из плена в Ливии, они отправились в Россию, сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону РФ отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

На уточняющий вопрос РИА «Новости» о количестве освобожденных член ОП РФ ответил, что их четверо. «Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там) – и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности – и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой», – сообщил Малькевич.

«Отдельные слова благодарности – заместителю министра иностранных дел России, специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Леонидовичу Богданову, организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей. Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей», – отметил общественник.



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