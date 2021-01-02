 

В Турции задержали более 200 человек в ходе спецоперации по предотвращению возможных терактов перед Новым годом

02.01.2021, 19:46, Новости дня
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В Турции задержали более 200 человек в ходе операции по предотвращению возможных террористических атак перед Новым годом. Об этом сообщило агентство Anadolu 2 января.

Министерство внутренних дел Турции заявило, что 267 человек, подозреваемых в “поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией”, были задержаны в рамках спецоперации, которая проводилась в 33 провинциях страны с 20-го по 31 декабря.

Среди подозреваемых – 106 граждан Турции и 161 иностранец. 69 иностранцев передали иммиграционным органам.

В ходе операции были изъяты три винтовки, три пистолета, 776 патронов, около двух килограммов нитрата аммония, а также большое количество цифровых материалов и документов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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