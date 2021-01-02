В мире от коронавируса вакцинировалось почти 11 млн человек – данные Bloomberg

02.01.2021, 19:46, Новости дня

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В мире прививки от коронавируса получило минимум 10 млн 865 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию.

Вакцинация проходит уже в 29 странах. Лидерами по темпам вакцинации являются:

Китай – 4,5 млн доз ( по состоянию на 31 декабря 2020 года);

США – почти 3,5 млн доз (по состоянию на 1 января);

Израиль – 950 тыс. доз (по состоянию на 1 января);

Великобритания – 947,2 тыс. доз (по состоянию на 31 декабря 2020 года);

Россия – 440 тыс. доз ( по состоянию на 22 декабря).

Агентство отметило, что Россия и Китай разрешили массово вводить вакцину еще до завершения всех этапов клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 84,2 млн случаев инфекции, 1 млн 831 тыс. человек умерли, 47,4 млн – выздоровели.

По данным ВОЗ на 29 декабря 2020 года, в мире 60 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист