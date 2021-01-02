Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2»

02.01.2021, 19:44, Новости дня

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Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2», сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РБК.

DNV GL – партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток – 2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, – в противном случае им грозят санкции.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.