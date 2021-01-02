Британия обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19

02.01.2021, 18:52, Новости дня

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Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57,7 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд.

Число зафиксированных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 445 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был установлен антирекорд по этому показателю за период с 24 апреля, передает ТАСС.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.