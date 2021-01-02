Минздрав Украины опроверг сообщения о регистрации «Спутника V»

02.01.2021, 18:52, Новости дня

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», – написал Ляшко на своей странице в Facebook, добавив, что «слухи и политические заявления» о госрегистрации «Спутника V» на Украине «не соответствуют действительности».

Он уточнил, что уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам. «Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», – отметил Ляшко.

Он также добавил, что согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации.

Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.