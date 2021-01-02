 

В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары

02.01.2021, 17:08, Новости дня
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Житель Тулы Андрей рассказал, что, приехав с семьей погулять в поленовский заповедник в первый день нового года, с удивлением обнаружил там комаров.

«Они были буквально на каждом шагу. Насекомые сидели на снегу, почти на берегу Оки. И это странно. Середина зимы, снег и пусть легкий, но мороз. Где-то минус 2 градуса. Совершенно не понятно, почему им не спится? Кто их разбудил?» – сказал Андрей в комментарии ФАН.

Очевидец отметил, что комары показались ему странными: хоботок у них был не прямой, а крючком, а по размеру они были куда больше обычных комаров, привычных жителям средней полосы России.

Энтомолог Александр Ким пояснил, что комар, которого видел Андрей, относится к семейству долгоножек. «Их часто принимают за малярийных комаров и боятся. На самом же деле эти насекомые не представляют никакой опасности для человека. Они не пьют кровь, а питаются цветочным нектаром (поэтому у них хоботок, напоминающий крючок). Или же не питаются совсем», – объяснил специалист.

По мнению Кима, вылезли насекомые на снег по двум причинам. Во-первых, температура в Тульской области сейчас гораздо выше климатической нормы, и насекомые решили, что началась весна. «К тому же человек может способствовать повышению температуры. Например, под Новый год расход электроэнергии всегда больше. Следовательно, электростанция выработала много энергии и больше обычного сбросила горячей воды в водоем», – продолжает энтомолог.

Он отметил, что от мороза все насекомые впадают в оцепенение. Им холодно, они не могут летать, поэтому и сидят на снегу или вяло передвигаются. «Конечно плохо, что комары вышли. 100% они умрут. Плохо это и для тех птиц, которые могли бы ими питаться и кормить своих птенцов весной. Однако, есть в этом и положительный момент. Синицы, воробьи и вороны могут съесть их сейчас. В разгар зимы для пернатых это настоящий пир», – отмечает Ким.

Эксперт добавил, что этот случай является природной аномалией, ведь в холода комары должны спать, а такого понятия как «зимнее насекомое» не существует.

Напомним, в октябре комаров обнаружили в Антарктиде.



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