 

Трамп позвал своих сторонников на акцию протеста

02.01.2021, 16:18, Новости дня
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Президент США Доналд Трамп позвал своих сторонников на акцию протеста в Вашингоне, она состоится 6 января в 11.00. Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп в своем твите сообщил, что место проведения митинга сообщит позже. 

6 января на совместном заседании Конгресса объявят победителя президентских выборов в США, инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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