Медведчук заявил, что “Биолек” подал заявку на регистрацию в Украине российской вакцины “Спутник V”

02.01.2021, 15:26, Новости дня

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По информации народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, харьковская фармацевтическая компания “Биолек” 30 декабря подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом сообщил телеканал 112.ua.

По словам нардепа, “Биолек” обратился в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о госрегистрации препарата.

“Спутник V” является единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансфер технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины”, – отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины в течение трех – шести месяцев.

На сайте компании “Биолек” информация, подтверждающая слова Медведчука, отсутствует.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции – “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует.

“Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний] – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности”, – объяснял он 3 декабря.

Министр говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцины от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получение бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX.

“Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: “У нас есть вакцина”, – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, […] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний”, – подчеркивал Степанов.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились “примерно у 14%” волонтеров, привитых “Спутник V” в ходе исследований. В октябре Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что “некоторые” добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

О возможности технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины “Спутник V” стало известно 8 декабря из релиза Российского фонда прямых инвестиций. Такую инициативу обсуждали Медведчук с главой фонда Кириллом Дмитриевым и директором российского Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом.

Однако компания “Биолек” опровергла это заявление.