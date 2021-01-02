 

Мягков назвал «извращением» ежегодный показ «Иронии судьбы»

02.01.2021, 15:24, Новости дня
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Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскритиковал традицию показывать культовый фильм каждый Новый год.

«Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым <…>. Нельзя надоедать зрителю», – сказал он «Комсомольской правде».

Артист подчеркнул, что уважает мнение поклонников, которым нравится пересматривать в канун праздника одни и те же фильмы.

Он также отметил, что сам не пересматривает киноленту каждый год, но процесс съемок до сих пор вспоминает с теплотой. Актер уточнил, что между ним и Барбарой Брыльской были рабочие отношения на съемках, за рамками фильма они не общались и не встречались.

Мягков добавил, что ленту поначалу хотели запретить. «Я относился к этому как большой глупости и идиотизму», – сказал актер.

«Ирония судьбы» Эльдара Рязанова была впервые показана в Советском Союзе 1 января 1976 года в 17.45 по первой программе Центрального телевидения. Аудитория премьеры оценивается в 100 млн зрителей. Уже 7 февраля фильм повторили – по многочисленным просьбам зрителей. В сокращенном виде картина шла и в кинотеатрах, где ее посмотрели около 7 млн человек. В 1977 году лента была удостоена Государственной премии СССР.

Комедия Рязанова остается самым любимым новогодним фильмом россиян. При этом за последние десять лет по популярности с картиной почти сравнялась американская комедия «Один дома».



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