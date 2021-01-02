Путин выразил соболезнования родным и близким актера Коренева

02.01.2021, 15:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева, информирует пресс-служба Кремля.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист РФ Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», – отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры России, а также сохранятся в сердцах зрителей разных поколений.

Ранее стало известно, что актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни.