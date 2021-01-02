 

Умер советский актер, исполнивший главную роль в “Человеке-амфибии”

02.01.2021, 14:34, Новости дня
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Заслуженный артист Советского Союза, народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме “Человек-амфибия”, скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 января “Интерфаксу” сообщила его дочь Ирина Коренева.

По ее словам, перед смертью актер лежал в “красной” зоне с коронавирусом.

Коренев получил известность в 1961 году, после выхода фильма “Человек-амфибия”, в котором он сыграл Ихтиандра.

Он снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ — роли в фильмах “Дети Дон Кихота”, “Освобождение”, “Рудин”, “Криминальный талант”, “Дети Арбата”. Последнюю роль он сыграл в 2015 году, в фильме “Орлова и Александров”.

Коренев родился в 1940 году в Севастополе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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