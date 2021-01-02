В Китае впервые выявили “британский“ штамм коронавируса

02.01.2021, 14:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре в Великобритании, впервые выявили в Китае. Об этом 31 декабря сообщило издание China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

“Британским“ штаммом заразилась 23-летняя студентка из Шанхая. 14 декабря она вернулась из Великобритании. Отмечается, что за два дня до вылета ее тест на COVID-19 был отрицательным. После подтверждения заражения коронавирусом девушку госпитализировали.

Секвенирование генома коронавируса 24 декабря установило, что найденный штамм отличается от циркулирующего в Шанхае и аналогичен варианту вируса, который был выявлен в Британии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 января в мире коронавирусом заразились более 84 млн человек, из них 1,8 млн скончались, более 47 млн выздоровели. В Китае COVID-19 был подтвержден у 96 тыс. человек, 4,7 тыс. из них умерли, более 90 тыс. пациентов выздоровели.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.