 

Наивность президента создала завышенные ожидания о прекращении войны на Донбассе – Гармаш

02.01.2021, 14:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для прекращения войны на Донбассе недостаточно одного желания Украины, считает представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш в интервью “Телеграфу”, которое опубликовано 2 января.

“Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, “посмотрев в глаза [президенту России Владимиру] Путину” и просто “перестав стрелять”. Это некоторая наивность нового президента [Украины Владимира Зеленского] создала завышенные ожидания в украинском обществе относительно решения конфликта на Донбассе”, – отметил эксперт.

По словам Гармаша, эти ожидания не могли быть реализованы.

“Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны”, – подчеркнул он.

О том, что хочет посмотреть в глаза Путину, Зеленский сказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера” накануне поездки на встречу лидеров “Нормандской четверки” в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года.

“Я хочу увидеть человека и я хочу привезти понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом… Мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации”, – сказал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Суд обязал провести в Броварах повторные выборы

24.06 / Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

01.11 / Илларионов: При фразе: “Надо сделать Украину привлекательной для инвестиций” – говорят: “Инвестициям мешает война”. Это перевод стрелок, и Израиль – лучший пример

25.07 / В Пакистане от коронавируса вылечился 103-летний мужчина. Это один из самых пожилых выздоровевших от COVID

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

26.08 / В СБУ заявили, что бывшее руководство Укртрансбезопасности нанесло ущерб государству на более чем 100 млн грн

23.07 / Тело пропавшего более двух недель назад туриста нашли на Камчатке

29.10 / Коррупция Байденов очевидна, но СМИ называют её «российской дезинформацией»

18.11 / Минэнерго оценило падение спроса на нефть

03.12 / Фигуранта дела Гандзюк Павловского выпустили из-под стражи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска