 

Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

02.01.2021, 14:32, Новости дня
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Первое заявление о побочной реакции на вакцину, созданную совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, поступило в Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea, информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено. При этом в целях сохранения конфиденциальности подробности раскрывать она не стала. «Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину – прим. ВЗГЛЯД), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», – приводит ее слова РИА «Новости».

По данным YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.



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