В РФ за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса

02.01.2021, 11:56, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлен 26301 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «в РФ выявлен 26301 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5452, Санкт-Петербурге – 3742, Московской области – 1564.

Всего в стране выявлено 3212637 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2599035 человек, из них 18897 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 447 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 58 тыс. 2 человека.

Накануне, 1 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 039. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 738.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.