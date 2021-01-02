 

Россияне поделились планами на 2021 год

02.01.2021, 10:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссияне в 2021 году хотят заняться образованием и больше уделять времени книгам, а также наладить личную жизнь, выяснил сервис по поиску работы Superjob при помощи опроса.

В 2021 году 29% опрошенных планируют заняться образованием и больше читать, 27% хотят заняться обустройством личной жизни. Столько же россиян намерены уделить время спорту, еще столько же – общению с родными и близкими, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

При этом 22% хотят больше времени уделять хобби и увлечениям. Кроме того, 22% планируют поменять свое место жительства, столько же планируют подучить иностранный язык.

Ранее россияне в опросе рассказывали, что они хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год.



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