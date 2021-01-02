 

В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа»

02.01.2021, 10:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПользователей Сети насмешил ролик, на котором мужчина выныривает из проруби и делает себе огромный бутерброд с черной и красной икрой; при этом он, возможно, ошибся с флагом.

Военкор Александр Коц описал ролик в Twitter: «Утро 1 января. Где-то в России».

Утро 1 января. Где-то в РФ pic.twitter.com/ErtBY3FgWE

— Александр Коц (@sashakots) January 1, 2021  

На кадрах мужчина-морж выныривает из проруби, делает себе огромный бутерброд с красной и черной икрой и говорит: «Welcome to Russia».

Пользователей повеселил ролик.

«Серж-морж, из Самары», – написал @egorkotoriyskor.

«А медведи где? Без медведей и балалайки РФ не бывает», – добавил @vrom24004503.

При этом пользователи обратили внимание, что в последнем кадре «Серж-морж» втыкает в бутерброд сербский флаг.

«Серб, что ли? Радуется газу», – иронично отреагировал @gir337.

В Telegram-канале «Макс ЧЕпай:tm» тоже обратили внимание на ролик: «Только НАТО не показывайте».



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