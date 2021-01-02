Россиянам напомнили правила оказания первой помощи пострадавшим в Новый год

02.01.2021, 10:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Каждый человек должен знать, как правильно оказывать первую помощь в той или иной ситуации хотя бы для того, чтобы не сделать что-то лишнее или опасное для пострадавшего, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи, доктор медицинских наук Леонид Дежурный.

Ежегодно в новогодние праздники российским больницам, травмпунктам и бригадам скорых не до развлечений, ведь именно в этот день поступает огромное количество пациентов. По мнению доктора Леонида Дежурного, связано это изначально с тем, что люди выбиваются из обычного режима, поскольку в большинстве случаев празднуют всю ночь, и для некоторых это может быть опасно с точки зрения развития или обострения каких-то хронических заболеваний, в том числе сердечных. Поэтому одна из ситуаций, когда может потребоваться первая помощь, это внезапная остановка сердца.

«Здесь первая помощь является очень важной и ключевой, потому что машина скорой попросту не успеет вовремя прибыть на место происшествия. То есть все происходит буквально в течение пяти минут. Поэтому люди, которые оказались рядом, должны немедленно оценить обстановку, затем убедиться, что у человека отсутствуют дыхание и сознание, и после приступить к сердечно-легочной реанимации», – рассказывает врач.

Проводить ее следует следующим образом, продолжает специалист: найти точку середины грудной клетки и продавливать на глубину у взрослого человека на 5-6 см с частотой 100-120 надавливаний в минуту 30 раз. После выполняется два искусственных вдоха. Для правильной реализации комплекса неотложных мероприятий, врач рекомендует посмотреть видеоуроки на сайте «Все о первой помощи», где есть учебно-методический комплекс Минздрава России, который все это показывает.

Также новогодние праздники, конечно, сопровождаются приемом алкоголя. Его чрезмерное употребление может привести к потере сознания. Собеседник поясняет, что опасно это может быть тем, что когда человек лежит на спине, то есть риск западания языка, либо излишнее попадание в дыхательные пути слюны, крови или рвотных масс, от этого человек начнет задыхаться.

«В такой ситуации окружающие обязательно должны уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение. Делать это не сложно, техника очень простая, физических усилий больших не нужно, но это позволит сохранить дыхание пострадавшего или потерявшего сознание либо до прибытия скорой помощи, если человек долго не приходит в себя, либо до момента, пока он очнется», – объясняет Дежурный.

Случаются и ситуации, когда алкоголь оказывается недостаточно качественным, вследствие чего происходит отравление. Здесь в первую очередь необходимо прекратить поступление яда (спиртных напитков) в организм. Далее необходимо его удалить из желудка: пострадавшему в сознании (а только в этом состоянии можно проводить процедуру) необходимо предложить выпить большое количество воды (несколько стаканов) и после этого попросить самостоятельно вызвать у себя рвоту.

Нередко в новогодние праздники россияне получают травмы. Если в результате травмы у человека есть открытая рана, то нужно остановить кровотечение, чтобы не допустить выраженной кровопотери, подчеркивает врач. При обильном кровотечении обязательно вызывается скорая медицинская помощь, а до прибытия бригады следует применить один из способов его остановки: прямое давление на рану, когда на нее накладываются либо стерильные салфетки, либо бинт, либо любая ткань и зажимается рана, чтобы сдавить сосуды и остановить кровь. Также здесь подходит наложение давящей повязки. Если же вышеперечисленные способы не помогли, то применяется наложение жгута, либо максимальное сгибание конечности в суставе выше места кровотечения, подложив в сгиб валик из бинтов или ткани. И последний способ, который может применяться: пальцевое прижатие артерии – выше места раны пальцами или кулаком сдавливается артерия, чтобы уменьшить поступление крови к месту повреждения. Врач подчеркнул, что если кровотечение обильное, то обязательно вызывается скорая медицинская помощь.

Из-за несоблюдения правил безопасности или неправильного использования петард, фейерверков и хлопушек часто поступают пациенты с ожогами. «В такой ситуации задача оказывающего первую помощь в первую очередь заключается в том, чтобы убедиться в своей безопасности (погасить пламя, оттащить пострадавшего от огня, если его невозможно потушить самостоятельно). Затем необходимо как можно быстрее охладить ожоговую поверхность (опустить часть тела под струю прохладной воды, либо «окунуть» в снег, если инцидент произошел на улице). Также можно наложить на рану нетугую повязку, а сверху желательно приложить холод для снижения отека и боли», – говорит Дежурный.

При выпивании на улице большого количества алкоголя у человека может наступить обморожение, предупреждает доктор. В таком случае пострадавшему следует наложить на данное место термоизолирующую повязку – отогревание ткани должно идти изнутри при одновременном восстановлении кровообращения. Также пострадавшему следует дать теплое питье, привести его в нагретое помещение, чтобы организм не продолжал переохлаждаться. Врач предупреждает, что ни в коем случае нельзя растирать кожу снегом или просто руками, или применять какие-то согревающие элементы, потому что есть риск вызвать поверх обморожения ожог или просто повредить поверхность кожи.

«Все вышеперечисленное следует знать хотя бы для того, чтобы не сделать что-то лишнее или опасное для пострадавшего. Но чтобы быть уверенным в своих силах и вовремя оказать реальную помощь, следует пройти полноценный курс первой помощи», – подытожил собеседник.

Согласно статистике, наиболее часто в новогодние праздники поступают пациенты с алкогольным и пищевым отравлением, бытовыми травмами (переломами и открытыми ранами), а также ожогами. В беседе с газетой ВЗГЛЯД главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик Виктор Тутельян рассказал, как следует питаться в новогодние праздники, чтобы сохранить здоровье и фигуру.