 

При пожаре в квартире в Великом Новгороде погибли трое детей

02.01.2021, 10:11, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТела трех детей обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Великом Новгороде, информирует ГУ МЧС по Новгородской области.

Пожар произошел в Великом Новгороде на улице Зелинского 34 корпус 2, передает РИА «Новости».

«На момент прибытия дым шел из квартиры третьего этажа. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трех погибших детей», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, в конце прошлого года при пожаре в доме в Новосибирске погибли трое детей.



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