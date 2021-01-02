 

В ПФР решили уведомлять россиян о размере будущей пенсии

02.01.2021, 7:14, Новости дня
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Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», – приводит сообщение пресс-службы Минтруда «Российская газета».

В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», – объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.

В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.

В конце декабря 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменились пенсии с 1 января 2021 года.



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