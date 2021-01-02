Продажи экспериментального смартфона LG Wing провалились

02.01.2021, 6:36, Новости дня

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Вышедший на рынок экспериментальный смартфон LG Wing, судя по всему, провалился. Как стало известно, количество проданных гаджетов оказалось примерно в 40 раз меньшим, чем было запланировано.

По словам экспертов, пока еще нельзя точно сказать, что стало причиной такой неудами. По крайней мере, рекламная компания была проведена неплохо. Представители самой компании LG также ничего не сообщают по этому поводу. Произошло нечто невероятное, говорят специалисты.

А ведь новый гаджет, на самом деле, был не просто хорош, а очень интересен как с потребительской, так и с инженерной точки зрения. Растягивающийся экран, казалось, должен заинтересовать многих. Но удалось продать только 50 тысяч смартфонов из партии в 2 миллиона.