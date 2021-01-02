 

Honor 30 Pro обзавелся новыми функциями с прошивкой Magic UI 4.0

02.01.2021, 5:44, Новости дня
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Как известно, разработчик еще в ноябре прошлого года закончил бета-тестирование прошивки Magic UI 4.0, предназначенной для смартфонов Honor 30 Pro. Теперь же выпущена стабильная версия с кодом 4.0.0.165, которая, как отмечают специалисты, предоставила пользователям данных мобильных устройств возможность использовать много новых функций.

Речь идет о скоростной передачи данных, заключенных в больших файлах. Также смартфоны уже смогут обеспечивать смарт платежи, в них появилась более совершенная система безопасности и т.д.

Наверняка многим понравится и динамические эффекты яркости экрана, которая плавно меняется, начиная от момента разблокирования, считают эксперты.  



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