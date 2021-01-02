Бюджетные материнские платы Intel подорожают из-за дефицита чипов

02.01.2021, 4:52, Новости дня

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Аналитики прогнозируют, что вскоре могут подорожать бюджетные материнские платы на базе B460 и H410, выпускаемые в компании Intel. Главной причиной они называют дефицит чипов на рынке.

Вообще, в наше время дефицит комплектующих для электронных устройств становится все более распространенным явлением, говорят эксперты. Рынок уже стал привыкать, что в свободном доступе нет практически ничего. Это касается как видеокарт, так и процессоров.

Зато премиум устройств хватает с излишком. Например, чипсетов Z490 по высокой цене производители могут заказать сколько угодно. Проблема, однако, в том, что собранное из таких частей устройство плохо продается на рынке из-за высокой стоимости.