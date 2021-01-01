Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн

01.01.2021, 23:16, Новости дня

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Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 20007149, умерли 346043 человека. Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов, передает ТАСС.

Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.

Напомним, в понедельник число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.