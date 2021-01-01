В Японии создан чрезвычайно энергоэффективный микропроцессор

01.01.2021, 20:50, Новости дня

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Свою новую разработку представили японские ученые из Йокогамского национального университета. Речь идет о «чрезвычайно энергоэффективном» микропроцессоре, отмечают эксперты.

По словам авторов изобретения, устройство использует электрический ток минимум в 80 раз эффективнее, чем любой его аналог. Это значит, что при прочих равных данных процессор будет потреблять гораздо меньше энергии и потребует аккумулятора меньшей мощности.

Также его можно использовать для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Здесь решается сразу две проблемы: все того же потребления электроэнергии и охлаждения, говорят специалисты. Либо появляется возможность создавать системы с намного большей вычислительной мощностью.