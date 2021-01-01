Урок футбола решили ввести в российских школах в 2021 году

01.01.2021, 20:37, Новости дня

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C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить у себя уроки футбола, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Предполагается, что урок футбола заменит третий урок физкультуры и станет «уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом».

«Учащиеся школ, как мальчики, так и девочки, научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе. Узнают больше о футболе в своем регионе, РФ и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения РФС.

Планируется, что футбольный союз в каждом регионе создаст систему, объединяющую школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети. Для комплексной реализации проекта выбраны три пилотных региона: Нижегородская, Свердловская области и Татарстан. Практики, наработанные в этих субъектах, будут в дальнейшем распространены на все регионы.