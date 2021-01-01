 

В районе Авдеевки сбили беспилотник боевиков – штаб ООС

01.01.2021, 20:12, Новости дня
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1 января в районе Авдеевки Донецкой области боевики использовали беспилотник. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вражеская огневая активность была замечена несколько раз неподалеку от Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также в обед возле Авдеевки со стороны населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа “квадракоптер” с пересечением линии разграничения, который умелыми действиями наших воинов был сбит”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, всего в течение 1 января боевики семь раз нарушили договоренности о прекращении огня.

“На многочисленные обстрелы противника украинские воины предоставили врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. …Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1285517778502160/

По состоянию на 7.00 было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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