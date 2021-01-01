 

У берегов Аляски формируется один из самых сильных штормов в Тихом океане за 60 лет

01.01.2021, 20:12, Новости дня
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Недалеко от Алеутских островов в Беринговом море формируется мощный шторм. Об этом 31 декабря сообщил в Twitter Центр прогнозирования океана Национальной службы погоды США.

Как отмечает The Washington Post, формирующийся шторм может стать самым сильным нетропическим штормом в тихоокеанском регионе с 1958 года. В эпицентре шторма зафиксировано рекордно низкое давление в 921 мбар (около 691 мм рт. ст.) – это ниже, чем при формировании сильных штормов в 2014-м и 2015 годах.

По словам ученого-климатолога из Университета Аляски Рика Томана, такое низкое давление позволяет квалифицировать шторм как самый сильный шторм, когда-либо обрушившийся на Аляску. Резкое снижение давления указывает на так называемый взрывной циклогенез (штормы, образовавшие в результате такого явления, называют взрывными или бомбовыми).

Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 157 км/ч, высота волн может достигать 18,3 м, сказано в сообщении Центра прогнозирования океана.

Суда, которые могут находиться в зоне шторма, уведомили об опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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