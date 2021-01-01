Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу

01.01.2021, 20:06, Новости дня

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Французское руководство объявило, что в 15 департаментах страны планируется ввести более ранний комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что культурные учреждения страны не смогут открыться 7 января, передает ТАСС.

Со 2 января планируется ввести запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18.00 в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра.

Список департаментов может корректироваться в зависимости от распространения заболевания, отметил Атталь. Он добавил, что в регионах с высоким уровнем распространения вируса разрешено проводить вакцинацию медицинских работников старше 50 лет.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря.