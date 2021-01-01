Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу
01.01.2021, 20:06,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Французское руководство объявило, что в 15 департаментах страны планируется ввести более ранний комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса.
Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что культурные учреждения страны не смогут открыться 7 января, передает ТАСС.
Со 2 января планируется ввести запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18.00 в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра.
Список департаментов может корректироваться в зависимости от распространения заболевания, отметил Атталь. Он добавил, что в регионах с высоким уровнем распространения вируса разрешено проводить вакцинацию медицинских работников старше 50 лет.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря.
Смотреть комментарии → Комментариев нет