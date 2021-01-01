Найдено объяснение привычке грызть ногти

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01.01.2021, 18:08, Новости дня
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Данным вопросом занялись исследователи из университета в Монреале (Канада). Привычка грызть ногти считается признаком плохих манер. Но почему многие люди не могут избавиться от нее?

Ранее считалось, что грызть ногти люди начинают, когда переживают стресс. Однако выяснилось, что это не совсем так. Кроме стресса побуждающей причиной для данного действия может оказаться обычная скука или разочарование. Кроме того, в процессе исследований ученые установили, что чаше всего ногти грызут перфекционисты.

Данная привычка поясняется психологическими особенностями личности, а не манерами. Люди могут ограничить себя в таких действиях, но когда остаются в одиночестве, все равно повторяют их.



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