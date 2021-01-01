Вопрос дня: Как правильно питаться в Новый год?

01.01.2021, 16:30, Новости дня

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Традиционно россияне готовят к празднованию Нового года огромные блюда и тазы с салатами, которыми продолжают завтракать, обедать и ужинать и после новогодней ночи. Чтобы не получить отравление в праздничные выходные, следует обратить внимание на срок хранения продуктов. Также врач рекомендует не переедать и заниматься спортом – так последствия Нового года в меньшей степени отразятся на здоровье и фигуре.

«В новогоднюю ночь надо все попробовать, что лежит на столе. Но именно попробовать – понемножку и очень умеренно, подняв тост с шампанским за Новый год. Это семейный праздник, который в связи с пандемией проводится в ограниченных условиях. Поэтому одна из радостей – собраться за вкусным столом, но обязательно нужно знать меру, не переедать», – сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик Виктор Тутельян.

Конечно, продолжает врач, исключением являются люди, которые из-за каких-то заболеваний должны придерживаться определенной диеты – ее следует продолжать даже в новогоднюю ночь, без исключений. Также определенным образом необходимо питаться и все последующие выходные, включая Рождество, на которое, как правило, семьи также готовят много вкусностей.

Диетолог рассуждает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции большинство россиян на все 10 дней останутся дома, будут малоподвижными и сядут доедать оставшиеся после новогодней ночи салаты и закуски. Поэтому, чтобы за все эти выходные дни не набрать лишние три-четыре, а то и все 10 килограммов лишнего веса, врач настоятельно рекомендует умерить аппетит и есть небольшими порциями.

«Берегите себя. Где разрешено – надо идти гулять, заниматься физической активностью. Например, можно даже базовые упражнения делать дома, это тоже скажется на здоровье. Ну и соблюдайте умеренность в еде: меньше жирного, алкоголя, сахара, сладостей и кондитерских изделий», – советует россиянам собеседник.

Он подчеркивает, что понимает, что в праздники все хотят немного расслабиться. «Я даю эту возможность – разрешаю есть все, но очень понемножку и только в новогоднюю ночь. И нужно понимать, хоть вы съедите по чуть-чуть, но это все равно будет достаточно нагрузочно. В остальные дни, чтобы оставаться здоровыми, все-таки нужно существенно себя сдерживать», – добавил Тутельян.

Также врач призвал россиян следить за сроком годности оставшейся после новогодней ночи еды, чтобы впоследствии не получить отравления. Так, в целях защиты от вредоносных бактерий все блюда следует хранить в плотно закрывающихся контейнерах, а различные нарезки завернуть в пищевую пленку. Вареные колбасы и ветчины следует употребить в течение суток после нарезки, а сырокопчености и соленую рыбу – в течение двух-трех дней. Согласно общим нормам, все салаты относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому их срок годности исчисляется часами. Без заправки они остаются свежими на протяжении 36 часов, а вот в майонезе, масле или сметане хранятся не более суток. Приготовленные мясо, птицу и морепродукты не рекомендуется хранить дольше 48 часов.

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