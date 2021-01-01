В Украине выросла минимальная заработная плата

01.01.2021, 10:26, Новости дня

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В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата. Это следует из вступившего в силу закона 1082-IX о госбюджете на 2021 год.

Согласно документу, в 2021 году минимальную заработную плату с января 2021 года установлено на уровне 6 тыс. грн в месяц. Минимальная зарплата в Украине в 2020 году составляла 5 тыс. грн.

В 2021 году минимальная почасовая оплата составит 36,11 грн, в 2020 году она была 29,2 грн.

Очередное повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,5 тыс. грн в месяц и до 39,12 грн в час перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

25 декабря 2020года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год. Доходы бюджета предусмотрены в объеме 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря. Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.