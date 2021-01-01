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01.01.2021, 0:56, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом, отметив важность связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С Новым годом! С Новым годом, граждане Израиля, репатрианты из бывшего Советского Союза! Мои русскоязычные братья и сестры, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить вас за вклад во все сферы жизни Государства Израиль. Многие из вас дорого заплатили, приехав в страну без семьи, без друзей, не зная языка. Но вопреки всем трудностям, благодаря напряженной работе, вы добились огромных успехов в науке, экономике, культуре, спорте, безопасности – во всех сферах», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы еврейского государства.

Также глава правительства отметил, что у Израиля «есть очень хорошие связи со всеми государствами бывшего СССР». «Я лично веду постоянный диалог со всеми лидерами, и прежде всего, с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Я говорю с ними раз в несколько месяцев, недель, а иногда и дней. Эти связи очень важны для многих из вас, потому что там остались друзья и родственники», – сказал Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что эти связи важны также и для всех граждан Израиля, так как «они способствуют стабильности в регионе и процветанию нашего государства».

«Мы боремся против попыток Ирана закрепиться на нашей северной границе. Связь, которую я осуществляю с президентом России, важна, потому что она помогает нам сохранять свободу действий для борьбы с попытками Ирана создать военный плацдарм на нашей северной границе», – добавил премьер.

Ранее в четверг президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Новым годом и пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. Россиян также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.



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