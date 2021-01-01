 

В новогоднюю ночь на Шулявском мосту включат фонари, полмесяца назад опоры упали на автомобили

01.01.2021, 0:54, Новости дня
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В ночь с 31 декабря на 1 января на Шулявском мосту в столице восстановят освещение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

“Работы по установке опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет”, – говорится в сообщении.

По результатам проверки подтвердили предварительные выводы о некачественно выполненных сварочных швов основ опор освещения на заводе-изготовителе. Брак устранили подрядчики в сопровождении специалистов Института электросварки им. Евгения Патона, отметили в ведомстве.

“По результатам проведенных институтом исследований качества выполнения новых сварочных швов предоставлено разрешение на дальнейшие работы по монтажу опор освещения. Одновременно подрядчиком начато претензионную работу с заводом-изготовителем конструкций оснований опор освещения, в результате разрушения которых произошла аварийная ситуация, а также работу по возмещению убытков пострадавшим владельцам транспортных средств”, – добавили в ведомстве.

В Киеве 15 декабря на Шулявском мосту упали опоры линии электропередач, в результате было повреждено восемь машин и ограничено движение транспорта. Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, что генеральный подрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, проведет ремонт за свой счет, а Киев обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили горожан. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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