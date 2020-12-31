COVID-19 любит толпу — британцев призвали праздновать Новый год дома

31.12.2020, 23:46, Новости дня

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Из-за пандемии коронавируса жителей Великобритании призвали отказаться от многолюдного празднования Нового года, пишет Sky News. Как отмечается на сайте телеканала, британские правоохранительные органы намерены выделить дополнительные силы, для того чтобы не допустить массовых скоплений людей. Кроме того, было решено отменить ежегодный новогодний фейерверк на берегу Темзы.



Reuters

Жителей Великобритании призвали избегать массовых скоплений людей и отдать предпочтение празднованию Нового года в кругу семьи, предупредив о том, что «COVID-19 любит толпу», пишет Sky News.

Так, в связи с жёсткими ограничительными мерами, введёнными для сдерживания распространения коронавируса, в этом году в Лондоне было решено отменить новогодний фейерверк, который ежегодно устраивают на берегу реки Темзы. Тем не менее о наступлении 2021 года в британской столице возвестит бой курантов Биг Бена.

Однако несмотря на праздник в службе столичной полиции призвали отказаться от вечеринок или даже встреч с друзьями. В правоохранительных органах также сообщили, об увеличении числа дежурящих в новогоднюю ночь полицейских, которые должны проследить за отсутствием массовых скоплений людей. Нарушителей ждёт штраф в размере от £100 до £10 тыс.

По словам возглавившего операцию в этом году командующего Пола Брогена, офицеры будут пристально следить за теми «немногими людьми, кто намерен нарушать и игнорировать руководящие принципы, установленные для обеспечения всеобщей безопасности». Особое внимание сотрудники правоохранительных органов будут уделять тем районам Лондона, где зафиксировано наибольшее число заражений коронавирусом.

Поддержали призыв оставаться дома в новогоднюю ночь и в британской службе здравоохранения. Главный врач Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис заявил, что празднование в кругу самых близких и родных «сократит число заболевших, облегчит давление на больницы» и поможет спасти жизни множества британцев.

«COVID-19 любит толпу. Так что, пожалуйста, отложите вечеринки на более поздние сроки в этом году», — заявил Поуис.

Как телеканал напоминает на своём сайте, 31 декабря помимо жителей Лондона и миллионов других англичан ещё 20 миллионов человек оказались в зоне действия максимального четвёртого уровня ограничений в рамках многоуровневой системы, введённой в Великобритании после окончания второго национального карантина 2 декабря. Четвёртый уровень подразумевает, что жителям разных домохозяйств можно будет общаться только один на один и исключительно на улице.

Кроме того, с призывом остаться дома в новогоднюю ночь к жителям Шотландии обратилась глава правительства Никола Стёрджен, посоветовавшая шотландцам отказаться от встреч с друзьями и даже членами семьи, если они не живут с ними в одном домохозяйстве.

«Я должна попросить вас завтра вечером соблюдать правила там, где вы живёте, и встретить Новый год безопасно у себя дома», — приводит слова первого министра Sky News.