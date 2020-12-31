 

В РФ запустили праздничный салют с вертолета

31.12.2020, 22:20, Новости дня
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В Сети опубликовали видеоролик, на котором российский вертолет кружится, а с судна запускают салют в разные стороны.

Длительность ролика составляет 1:30, на нем запечатлен вертолет, кружащийся по спирали, и запускающий с обоих бортов салют. Также с самого воздушного судна падают снопы искр.

Запись сделана в темное время суток в лесистой местности, на ней слышны голоса нескольких человек, а также песня группы DragonForce – Through the Fire and Flames.

Где и когда именно было снято видео, неизвестно. 



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