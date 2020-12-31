 

Во Франции 100 тыс. полицейских будут следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь

31.12.2020, 22:18, Новости дня
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31 декабря во Франции 100 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать соблюдение комендантского часа. Об этом сообщает Euronews.

Комендантский час начнется в 20.00.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность из-за высокой террористической угрозы.

Французам не запретили принимать гостей, но все должны находиться в домах с 20.00 31 декабря и до 6.00 1 января. Люди, выезжающие на улицу во время комендантского часа, могут быть оштрафованы на €135, если у них нет обоснования для нарушения карантинных ограничений, отмечает телеканал.

Правительство Франции рекомендовало, чтобы одновременно собиралось не больше шести взрослых.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, во Франции на 31 декабря выявлено более 2 млн 677 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло 64 тыс. 759 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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