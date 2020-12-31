 

В РФ изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж

31.12.2020, 19:50, Новости дня
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В РФ изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.

«При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет», – цитирует документ РИА «Новости».

Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян.



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