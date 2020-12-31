 

Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

31.12.2020, 19:50, Новости дня
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Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 964 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был отмечен крупнейший суточный прирост смертей с 24 апреля, передает ТАСС.

Более 50 тыс. случаев заражения в день в королевстве фиксируется третий день подряд. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.



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